BECHAR : Saisie de 241 téléphones portables à Benzireg

Le dernier communiqué de presse de la direction régionale de la douane à Béchar fait état de l’interception d’un bus transportant un important lot de téléphones portables sans factures. C'est au cours d’un contrôle de routine au niveau du barrage fixe de Benzireg, 50 km au nord du chef-lieu de wilaya de Béchar que les gabelous ont intercepté un autocar de marque Higer et l'ont soumis au contrôle de routine. Ils y saisirent 241 téléphones portables sans factures. Le communiqué précise que la marchandise et le véhicule ayant servi à son transport ont été saisis et que l'amende encourue s'élève 104 550 000 DA.