BECHAR : Saisie de 14 kg de kif traité

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux activités néfastes d'une bande criminelle organisée et saisir 14 kg de kif traité. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état des activités suspectes d'une bande criminelle organisée circulant à bord d'un véhicule de tourisme pour la vente de drogues à l'intérieur du tissu urbain, que les éléments du service de la police judiciaire sont intervenus pour appréhender les suspects. Ils arrêtèrent les deux membres de cette bande criminelle organisée et saisirent au cours de cette opération 14 kg de kif traité, 4 téléphones portables ainsi que le véhicule ayant servi au transport de cette marchandise prohibée et 17 millions de centimes provenant de ce commerce illicite. Les mis en causes dans cette affaire seront présentés prochainement devant les instances judiciaires.