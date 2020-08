BECHAR : Saisie de 12 100 boites et de 625 kg de tabac à chiquer

Une opération combinée entre la brigade de la Gendarmerie nationale et la brigade mobile de la douane de Béchar a permis de saisir 12 100 unités de tabac à chiquer dont 9 600 de marque Assila et 2 500 de marque Tassili ainsi que 625 kg de tabac à chiquer en vrac, 380 boîtes d’emballage, et 8 rouleaux d'emballage de 100 et 50 m. Selon le communiqué de la direction régionale de la douane à Béchar, cette saisie a été opérée lors d'une perquisition dans un domicile situé à Hay Gouray, un quartier périphérique de la ville de Béchar. L'amende encourue s'élève à 4 606 250 DA. Pour rappel, c'est la deuxième saisie du genre en l'espace d'une semaine. Lundi dernier, les éléments de la 2ème BMPJ ont opéré une perquisition mandatée d’un local où ils saisirent 60 000 paquets de tabac à chiquer de différentes marques sans factures et destinés à la vente au marché noir après création de pénurie.