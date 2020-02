BECHAR : Saisie d’armes dangereuses exposées à la vente sur Facebook

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux activités d’une bande criminelle qui exposait des armes dangereuses à la vente sur Facebook. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la suite de la découverte de l’avis de mise en vente sur Facebook d’armes blanches classées dangereuses par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, que l’enquête technique a permis d’identifier et de localiser les suspects. Une descente de police a permis d’arrêter sur le lieu deux jeunes âgés de 20 ans chacun et de saisir 3 shockers électriques de très haut voltage, un chargeur électrique. Un troisième complice a été arrêté dans le cadre de cette enquête en possession d’un grand couteau, d’une épée et d’une canne en bois. Les trois mis en cause dans cette affaire seront prochainement présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar pour détention, port et exposition à la vente d’armes blanches consistant des menaces pour la sécurité publique.