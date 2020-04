BECHAR : Près de 3 kg de kif et de 130 psychotropes saisis

La 1ère brigade mobile de la police judiciaire à Béchar vient de déjouer une tentative d’introduction d’une quantité de drogues et de comprimés de psychotropes à l’intérieur du territoire d’une commune du sud de la wilaya. Le communiqué de presse de la cellule de communication et des relation générale de la sûreté de wilaya de Béchar précise que c’est sur la base d’un renseignement que les éléments de la 1ère BMPJ ont dressé un barrage de contrôle à l’entrée sud de Béchar. C’est ainsi qu’ils sont parvenus à intercepter un véhicule à bord duquel deux individus transportaient 2, 874 kg de kif traité et 130 comprimés de psychotropes de deux marques différentes qu’ils destinaient à la vente en milieu juvénile. Les policiers ont saisi par la même occasion, la somme de 43 500 DA et le véhicule ayant servi au transport de ces marchandises prohibées. Les deux mis en cause seront présentés prochainement devant les instances judiciaires.