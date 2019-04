BECHAR : Plus de 50 kilos de résine de cannabis saisis

Une opération combinée entre le service régional de lutte contre le trafic de drogue, le secteur opérationnel de Béchar, 3ème R.M et le groupement de la gendarmerie nationale de Laghouat a permis de démanteler un réseau transnational de trafic de drogue. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état du passage d’une importante quantité de drogue en provenance de la frontière marocaine par l’axe routier Béni Ounif-Béchar que le service régional de lutte contre le trafic de drogue a monté une opération de ratissage de la zone indiquée avec un détachement des forces de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Béchar, 3ème R.M. Les éléments de l’ANP ont découvert et saisi 52 kg de résine de cannabis. L’enquête préliminaire ouverte sur place a permis de déterminer l’identité d’un membre du réseau originaire de Laghouat. Une extension de compétence ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Béchar a permis l’arrestation du suspect, âgé de 27 ans, qui circulait à Laghouat à bord d’un véhicule touristique de marque Hyundai Accent. Le concours de la gendarmerie territorialement compétente a contribué à l’arrestation de deux autres membres de ce réseau transnational de trafic de drogue et de saisir 18 millions de cts. Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Béchar qui les a placés en détention préventive en attendant leur comparution devant le juge.