BECHAR : Manque de liquidité au niveau des bureaux de poste

Les titulaires de comptes postaux ont exprimé leur mécontentement face à la crise de manque de liquidité qui persiste depuis deux semaines déjà au niveau de tous les bureaux de poste de la wilaya de Béchar. Ils diront qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de retirer leur argent en raison de grandes files d'attente qui se dressent de bon matin devant les guichets. Certains réfutent l'argument que ces bureaux de poste ne sont plus approvisionnés quotidiennement par la Banque Centrale d'Algérie comme cela se faisait avant. D'autres diront qu’en cette période de pandémie de coronavirus, ils en ont assez de se déplacer entre les bureaux de poste pour essayer de retirer de l'argent de leurs comptes postaux et regrettent d'être restés fidèles à Algérie Poste et de ne pas avoir opté pour des comptes bancaires. Pour leur part, certains receveurs de bureaux de poste imputent cette crise à la réduction des opérations d'approvisionnement en argent liquide auprès de la Banque Centrale d'Algérie, BCA. Ils ajoutent que les opérations d'approvisionnement sont devenues hebdomadaires et en quantités limitées. Cela proviendrait, selon leurs dires, de la baisse des dépôts de fonds par les commerçants et les gestionnaires d’institutions économiques dans les comptes postaux et bancaires due à la suspension des activités commerciales et économiques à la suite de la pandémie de Corona. Ils se diront confiants quant à l’apaisement de la crise dans les prochains jours après le rétablissement de nombreuses activités et le retour des travailleurs à leur emploi après la levée du confinement et l'annulation des congés exceptionnels.