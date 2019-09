BECHAR : Longue marche de protestation des parents d'élèves à Tabelbala

Les habitants de Cherayaâ et de l’auto-construction, deux quartiers situés à l’entrée de Tabelbala, 420 km au sud du chef-lieu de wilaya de Béchar ont empêché leurs enfants de se rendre, dimanche dernier, au collège et ont organisé une longue marche sur 6 km pour aller manifester leur ras-le-bol devant le siège de la daïra. Leur plate forme de revendication signée par 5 associations locales et visée par la section locale de la société civile dénonce la renonciation des autorités locales à l’inscription du projet de construction d’un collège d’enseignement moyen à Cherayaâ distante de 4 km de l’unique CEM existant à l’échelle de la daïra de Tabelbala, relevant de la wilaya déléguée de Béni Abbès. Sur les pancartes qu’ils hissent, on peut lire « Non aux promesses non tenues », « Nos enfants font 12 km de marche par jour pour rejoindre le CEM », « Nos enfants scolarisés sont en danger » et « Le transport scolaire est inexistant ». Tout comme ils dénoncent la surcharge des classes du seul CEM existant au centre ville et où sont obligés d’étudier 260 élèves en provenance de Cherayaâ.