BECHAR : Les travailleurs de la TDA demandent le départ du Directeur

Les travailleurs de la direction régionale de l’entreprise de la télédiffusion algérienne, TDA, de Béchar ont mis à profit la célébration du 1er mai pour demander le départ du directeur régional qu’ils accuseront de mauvaise gestion. Ils se sont amassés devant le siège de l’entreprise pour crier haut et fort « Nous ne nous portons pas bien, le jour de la fête des travailleurs ». Ils exhorteront le ministre de tutelle et le directeur général de la TDA à mettre fin à la mauvaise gestion que vit l’entreprise depuis l’installation de ce directeur régional à sa tête. Une réalité amère, ajouteront-ils, qui fait trainer cette entreprise au dernier rang à l’échelle nationale. Ils signaleront que la perte de confiance totale entre le personnel et la direction régionale aura des conséquences très graves sur le bon fonctionnement de cette entreprise publique.