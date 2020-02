BECHAR : Les habitants de Hassi Abdallah brisent le silence

Les habitants de Hassi Abdallah, un village à vocation agricole situé dans le territoire de la commune de Ksabi relevant de la daïra d’Ouled Khoudeir de la wilaya déléguée de Béni Abbès, se sont approchés de la presse pour se faire entendre des autorités qui font la sourde oreille à leurs menues inquiétudes. Ils signaleront tout d’abord que Hassi Abdallah, Timgharine et Bent Cherk sont des ksour de la commune de Ksabi située à 396 km au sud du chef-lieu de wilaya de Béchar, et comme qui dit loin des yeux loin du cœur. A Hassi Abdallah, diront-ils, nous sommes à nous demander si nous vivons en 2020. Rien n’a été fait par les autorités pour améliorer tant soit peu le cadre de vie du citoyen. A commencer par l’infirmerie qui fait décor et ne répond plus aux besoins de la population, le centre culturel en manque d’équipements, l’antenne administrative désertée depuis des années, le non bitumage du sentier qui mène au ksar et l’absence de stade ou d’aire de jeux pour nos enfants.