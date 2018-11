BECHAR : Les comptes CCP ne seraient pas sécurisés

M.B, un retraité titulaire d’un compte CCP rencontré à l’intérieur d’une agence postale à Béchar dit avoir été victime de retrait de fonds sur son compte par une tierce personne. Détenteur d’une carte magnétique « edahabia » avec laquelle il retire une fois par mois sa modique pension à l’aide d’un chèque guichet. Il tentera d’expliquer au préposé au guichet qu’il n’est pas l’auteur du retrait de 20.000 DA effectué sur son compte au mois d’octobre dernier. Pour être plus convaincant, il déclarera à l’agent postier qu’il n’a jamais eu recours à un appareil de distribution de billets et que ses retraits se font toujours de la même façon au niveau de son agence postale habituelle. Il ajoutera en plus que personne n’est au courant de son code confidentiel. Après vérification du relevé de ses avoirs sur son compte, le guichetier lui annoncera qu’effectivement une opération de retrait de la dite somme a été prélevée sur son compte CCP par le biais d’un GAB mais dans une autre agence identifiée. Le préposé au guichet reconnaitra qu’un autre client à qui on a opéré un retrait d’une somme de 90.000 DA sur un appareil de distribution en deux opérations se démène en vain lui aussi pour récupérer l’argent retiré à son insu. Les postiers reconnaitront toutefois être dans l’incapacité de donner des explications claires aux personnes victimes d’escroquerie qui s’effectuent frauduleusement sur des comptes des clients à partir du moment, avoueront-ils, que les GAB ne sont pas tous équipés de caméra de surveillance pour détecter et identifier en même temps les personnes qui utilisent les appareils de distribution de billets bancaires . Pour les deux titulaires de compte CCP, victimes de ce genre de vol, le mystère de la disparition de leur agent demeure entier.