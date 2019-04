BECHAR : Les camions de ramassage d’ordures bloquent l’entrée de la wilaya

Les travailleurs de Saoura-net bloquent pour la troisième fois en l’espace d’un mois l’entrée principale du siège de la wilaya de Béchar avec les camions de ramassage d’ordures ménagères. Ils ont bloqué aussi bien la circulation routière ainsi que l’entrée du siège de la wilaya en signe de protestation pour réclamer leurs arriérés de salaires, les primes de rendement qu’ils n’ont pas perçues depuis quatre ans déjà, les indemnités de nuisance et d’heures supplémentaires. Ils déclareront à la presse qu’ils ne trouvent de la part du chef de l’exécutif ni écoute, ni encouragement à continuer à effectuer le ramassage des tonnes d’ordures ménagères de plus de 30 quartiers de la ville de Béchar. Sur le terrain, le manque de remplacement des bacs en plastiques pour la plupart éventrés et tenant à peine debout montre que Saoura-net est déficitaire. Pour rappel, Saoura-net est une EPIC créée en janvier 2015 par arrêté de wilaya avec pour mission la collecte des déchets ménagers et assimilés dans la commune de Béchar emploie 258 agents entre contractuels et permanents dont 29 chauffeurs communaux repris par l’entreprise et 40 balayeurs recrutés à la date de sa création.