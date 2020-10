BECHAR : Le wali visite les ksour du Nord

M. Belkateb Mohamed, wali de Béchar, s'est rendu à la daïra de Lahmar en compagnie du P/APW et des directeurs exécutifs pour inspection de certains projets en cours d'achèvement dans les communes de Boukais, Lahmar, Moughel et Sfisifa. Lors de la visite dans la municipalité de Boukais, le wali s'est enquis sur l'état d'avancement des travaux de réalisation du stade municipal. Le chef de l'exécutif a insisté sur la nécessité de respecter les normes de réalisation et a donné des instructions afin de terminer le stade dans les délais convenus. Il s'est rendu ensuite au niveau du site de construction de 30 logements sociaux, un projet qui enregistre du retard dans l'achèvement des travaux. Il s'est rendu à la salle des soins où il a ordonné au DSP d’affecter des médecins pour assurer la prise en charge médicale des habitants. A la commune de Lahmar, M. Belkateb Mohamed a visité le projet de construction de la station d’épuration des eaux usées et celui de la construction d’un centre d’hémodialyses. Dans le village agricole de Sfisifa, le wali a discuté avec certains agriculteurs qui lui ont fait part de leur souhait de voir la construction d'une retenue d'eau culinaire pour le captage des eaux nécessaires à l'arrosage de la palmeraie et des périmètres agricoles. La municipalité touristique de Moughel figurait au dernier point du programme. Le wali a inspecté les travaux de bitumage des routes au niveau des 111 lotissements et des travaux de construction d'une aire de jeux. Il a visité la salle des soins et a donné des instructions sur la nécessité d'assurer la couverture sanitaire des résidents de la municipalité. Afin d'écouter les préoccupations des habitants des communes des ksour du Nord, M. le wali a tenu une réunion avec les résidents des trois municipalités et a écouté leurs préoccupations tout en promettant de les prendre toutes en charge par ordre de priorité.