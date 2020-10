BECHAR : Le wali ordonne l'ouverture de l'hôpital de Kerzaz

A Timoudi, le wali a visité la polyclinique et donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d’un chemin communal reliant Timoudi à Kerzaz sur une longueur de 30 km. Ce chemin communal vient désenclaver les ksour qui vivaient dans l'isolement lors des crues d'octobre 2008. De retour au chef-lieu de daïra de Kerzaz, le wali s'est rendu au niveau de l'hôpital 60 lits qui accuse un grand retard. Apparemment, les travaux de construction sont achevés et les équipements installés. Le seul problème qui empêche sa mise en service est l'absence du réseau d'évacuation des eaux usées. Au moment de la visite effectuée sur les lieux au mois de février 2017 par M. Dziri Toufik, l’ex-wali de Béchar avait ordonné le commencement des travaux de réalisation du réseau d'évacuation des eaux usées sur une longueur de 1150 m. M. Mebarki Mohamed a succédé à Dziri Toufik et M. Belkateb a succédé à M. Mebarki Mohamed. C'est-à-dire que beaucoup d’eau a coulé sous le pont et lorsque M. Belkateb Mohamed s’est enquis sur l’état d’avancement des travaux lancés par Dziri Toufik, il lui a été dit sur place que seuls 200 m sur les 1150 ont été creusés. C'est comme si on creusait avec une cuillère dira quelqu'un. D'autre part ce réseau d'évacuation des eaux usées se déverse dans l'oued Saoura et posera un problème écologique pour la palmeraie de Kerzaz et des ksour environnants. C'est pour dire que l'étude du site a été défaillante dès le début. En fin de compte, le wali a ordonné l'ouverture des urgences médico-chirurgicales, UMC, de cet hôpital dès le début de cette semaine en attendant le reste. Il faudrait souligner l'importance que revêt l’ouverture du nouvel hôpital de Kerzaz car il se trouve sur la RN6 reliant Béchar à Adrar sur une distance de 602 km et qu'entre ces deux chefs-lieux de wilayas il n'y a pas d'autres hôpitaux.