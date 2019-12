BECHAR : Le e-commerce en débat à la CCI Saoura

La chambre de commerce et de l’industrie Saoura de la wilaya de Béchar a organisé mardi dernier, une journée d’étude et d’information sur le e-commerce. Ont pris part à cette activité qui entre dans le cadre du programme d’action relatif au volet information et sensibilisation de la chambre du commerce et de l’industrie, les directeurs de la BNA, de la BDL, de l’AGB, du CNRC et des représentants des administrations publiques, des associations professionnelles et des opérateurs économiques locaux. Youcef Moumeni, professeur à la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion de l’Université Tahri Mohamed de Béchar a brossé un tableau englobant tous les domaines qui peuvent recourir au commerce électronique. Le directeur d’Algéria Gulf Bank a parlé du cadre juridique et de la réglementation relative au e-commerce. La représentante de la BNA a parlé de la monétique et des moyens de paiement électronique. Un débat a été ouvert sur les points relatifs à la connaissance du marché électronique et sur les conditions de vente au sein de ce marché.