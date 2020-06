BECHAR : Le directeur de la protection civile est décédé

Le colonel Djeloul Abderahmane, directeur de la protection civile de la wilaya de Béchar, est décédé samedi matin aux services des urgences médicales de l'hôpital Tourabi Boudjémaâ, où il a été admis suite aux complications de son état de santé. Le colonel Djeloul Abderahmane a été nommé à la tête de la direction de la protection civile à Béchar depuis cinq ans, après avoir occupé la même fonction à Blida. L'homme connu pour sa bonté envers tous faisait l’objet de respect et de considération de la part de la population locale. Sous son autorité, la protection civile à Béchar a marqué sa forte présence dans la gestion de la pandémie du Covid-19 tant sur le plan de sensibilisation et de communication de proximité que sur celui des interventions de ses éléments pour l'évacuation des malades et des cas suspects. Notons à l'actif du défunt que la cellule de communication de la direction de la protection civile à Béchar a dépassé de loin toutes les cellules de communications à l'échelle de la wilaya en étant disponible à diffuser des communiqués de presse à toute heure et en temps réel. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.