BECHAR : Lancement d'une nouvelle offre de 1500 unités LPA

Une nouvelle offre de 1.500 unités de logements promotionnels aidés (LPA) vient d’être lancée à travers la wilaya de Bechar et sera attribuée sur la base des données et informations du fichier national du logement, a affirmé ce lundi la directrice de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bechar. Cette offre sera répartie à raison de 1.000 unités pour Bechar, 100 pour la daïra frontalière de Béni-Ounif, 100 autres pour celle de Kenadza, 120 pour la wilaya-déléguée de Béni-Abbes et 40 pour la daïra de Taghit, a précisé Saïdi Aicha, à l’occasion de la célébration de la journée arabe du logement. Un autre programme de 1.206 unités de la même formule d’habitat est en réalisation actuellement, dont 720 unités sont achevées, parmi lesquelles une tranche de 706 est attribuée aux souscripteurs de ce programme et 486 sont en cours de réalisation, a fait savoir Mme Saïdi. "En début de cette année, nous avons procédé à la distribution, dans le cadre des commissions de daïra du logement, de 1.178 unités de différents programmes de logements et nous allons prochainement faire la réception d’une nouvelle offre de 200 logements, ceci en plus de 700 autres logements en voie de réalisation à travers la wilaya", selon la première responsable locale de l’OPGI. "Le nouveau programme va atténuer la demande en logement dans ces collectivités", a-t-elle soutenu, en rappelant toutefois que la distribution du logement se fait, pour ce qui est du logement public locatif (LPL), en plus des critères que stipulent la loi, sur la base des données et informations du fichier national du logement.