BECHAR : La terminologie de l’information sécuritaire en débat à la DGSN

A l’occasion de la journée nationale de la presse, le 22 octobre, la Direction générale de la sûreté nationale, DGSN, a organisé une journée d’étude par vidéoconférence sur l’unification de la terminologie employée dans le traitement de l’information sécuritaire. Pour ce qui est de Béchar, les correspondants de la presse écrite et visuelle ont été conviés à prendre part à cette vidéoconférence au niveau de l’Unité 501 du maintien de l’ordre. Ont pris part à cette journée d’étude diffusée à partir de l’Ecole supérieure de la police, l’IRP Centre, l’IRP Est à Constantine, l’IRP Ouest à Oran, IRPS à Ouargla et l’IRP Sud Ouest à Béchar. Le Dr Hedir Mohamed de l’Ecole supérieure de la police a basé son intervention sur des exemples de traitement de l’information sécuritaire notamment, à Atlanta et sur la terminologie usitée dans le traitement de certaines affaires aux USA. Ahmed Messaoud