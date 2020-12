BECHAR : La négligence de 3 directeurs de wilaya provoque l’ire du wali

La visite d’inspection effectuée par M. Mohamed Belkateb, wali de Béchar, lui a montré de près les raisons pour lesquelles les citoyens de la capitale de la Saoura mènent des manifestations quotidiennes au cours de ces dernières années. Elle lui a dévoilé la mauvaise gestion par certains responsables des tâches censées améliorer le cadre de vie du citoyen. Ce qui a irrité le wali de Béchar, c’est l’écoulement des eaux usées, et l’accumulation des ordures dans presque tous les quartiers de la ville sans distinction entre les vieux quartiers et ceux, dont les clés ont été remises à leurs bénéficiaires récemment. Des accumulations d’ordures et des fuites d’eau sale au milieu et en face de la résidence universitaire. M. Mohamed Belkateb s’interrogeait dans un langage fort, sur la façon d’administrer cette wilaya qui continue de connaître un grand retard dans divers domaines de développement. Il a adressé des critiques sévères aux directeurs de l’office national pour la purification, ONA, et de l’Epic Saoura Net. Il leur a donné une semaine pour soulever ces apparences ou de présenter leur démission avant de passer aux sanctions pour toute inaction. Toutefois, ce qui a provoqué l’ire du chef de l’exécutif c’est bien l’absence d’études adéquates dans plusieurs lotissements dont les assiettes ont été choisies sous le passage du réseau électrique de haute tension. Le blâme cette fois-ci est revenu au bureau d’études auquel a été confiée la tâche du bornage et qui n’a pas tenu compte des risques encourus et du danger suspendu comme l’épée de Damoclès sur les têtes des bénéficiaires de ces lotissements. Au niveau des nouveaux quartiers, le wali a constaté sur les lieux la souffrance des centaines de citoyens qui ont pu il y a plusieurs années construire leurs maisons dans des quartiers où le réseau d’assainissement, la viabilisation et les routes d’accès sont quasi inexistants. Devant cet état de fait, le wali a énergiquement ordonné au directeur de l’agence foncière de ne plus vendre un empan jusqu’à la fin des enquêtes sur les dossiers de l’attribution du foncier.