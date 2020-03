BECHAR : La bonbonne de gaz se fait rare à Tabelbala

Les habitants de Tabelbala, 420 km au sud du chef-lieu de wilaya de Béchar, interpellent par voie de presse le premier responsable de la wilaya afin qu'il intervienne énergiquement auprès du Centre d'enfûtage et l'inciter à revoir son programme de livraison. Ils diront que la livraison qui se fait par un seul camion tous les 10 jours s’avère très insuffisante pour une population de 7500 âmes sans compter celle de Boutbiga. Ils signaleront que faute de disponibilité de gaz butane, de nombreuses familles sont revenues à l’époque postindépendance où elles préparaient leurs nourritures sur du feu de branches de palmiers. Dans la foulée, ils rappelleront au wali de Béchar et au wali délégué de Béni Abbes que le projet de construction de la route reliant Tabelbala à Béni Abbès à laquelle ils viennent d’être rattachés administrativement est en stand-by. Ils ajouteront que les projets concernant la construction de la station service, celui du réseau d’assainissement et de l’AEP demeurent encore au stade de promesses non honorées depuis des années.