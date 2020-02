BECHAR : La bonbonne de gaz est cédée à 300 DA à Boussir

Les habitants de Boussir, une localité pastorale située à 80 km au nord-est de Béni Ounif et à 200 km du chef-lieu de wilaya de Béchar entendent faire parvenir leurs doléances au président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune à travers la presse. Ils diront que leur localité située dans une zone d’ombre n’a pas fait l’objet de visite ni de la part du wali depuis son installation à la tête de la wilaya de Béchar il y a deux ans, ni de celle du chef de daïra de Béni Ounif et encore moins de celle du P/APC de laquelle dépend le sort de leur localité. Comme qui dit loin des yeux, loin du cœur. Ils diront qu’ils sont dans l’attente de l’arrivé du camion distributeur des bonbonnes de gaz depuis plusieurs jours et que la bonbonne de gaz butane est cédée à Boussir à raison de 300 DA l’unité. L’un d’entre eux fera remarquer que le gazoduc alimentant Béchar en gaz de ville à partir de Labiodh Sid Cheikh passe près de Boussir.