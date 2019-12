BECHAR : La CASNOS ratisse large

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, CASNOS, de Béchar a organisé des journées portes-ouvertes du 1er au 31 décembre, et a annoncé que ses guichets seront ouvert même les jours de samedi durant toute cette période pour permettre à ses affiliés de régulariser leur situation avant la fin de l’année en cours. Dans le but d'expliciter cette mesure d'exception et de sensibiliser les personnes exerçant une activité non salariée pour les faire adhérer à la caisse et bénéficier de la couverture sociale eux et leurs ayants droit, la CASNOS de Béchar déplacera son guichet itinérant vers les ksour du nord à vocation agro-pastorale, c'est-à-dire Boukaïs, Mougheul et Lahmar, dimanche 8 décembre. Prendront part à ce guichet itinérant, le médecin-conseil, l’assistante sociale, des agents du service de recouvrement pour recueillir les doléances des affiliés et expliquer les différents avantages qu’offre la caisse aux personnes qui ne le sont pas encore. La directrice de la CASNOS de Béchar, Mme Chiahi Asma, dira à la presse que conformément aux directives du Directeur Général, nous nous rapprochons de tous les non-salariés qui exercent une fonction libérale, du commerce, de l’agriculture, de l’élevage ou de l’artisanat afin de mieux faire connaître notre organisme et montrer tous les avantages qu’il offre à ses adhérents. Notons au passage, que le 4 décembre dernier une délégation ministérielle a rendu visite au siège de la CASNOS de Béchar. Le lendemain, la directrice et l’assistante sociale de la CASNOS de Béchar ont accompagné cette délégation lors de la visite d'inspection et de travail qu’elle a effectuée dans la wilaya de Béni Abbès, 220 km au sud de Béchar.