BECHAR : La BRI met fin aux activités néfastes d’un jeune dealer

Au cours d’une ronde de nuit effectuée par la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar au niveau de Hay Saâdali Belkheir, les policiers ont arrêté un jeune homme âgé de 22 ans pour non respect du confinement. Au cours de la fouille corporelle d’usage, ils découvrirent sur lui 17,7 g de kif traité, 60 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline de différents dosages et la somme de 1500 DA. Le mis en cause dans cette affaire a été présenté près devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat l’a placé en détention préventive en attendant son jugement.