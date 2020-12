BECHAR : L’hôpital de Kerzaz ouvrira-t-il un jour ?

Parmi les points figurant au programme, le wali délégué s’est rendu au niveau de l’hôpital 60 lits et plus exactement au niveau du chantier des travaux de réalisation de la canalisation du réseau d’évacuation des eaux usées situé au lieu-dit Tazoukar. Le wali délégué de Béni Abbès a exhorté les responsables ayant en charge l’exécution de ce projet à accélérer les travaux pour parvenir à ouvrir l’hôpital en question. Ce chantier, dont dépend l’ouverture de l'hôpital, traîne depuis février 2017, date à laquelle l’ex-wali de Béchar, M. Dziri Toufik avait ordonné le commencement des travaux de réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées sur une longueur de 1150 m linéaires. Depuis ce temps-là, les travaux semblent avancer à pas de tortue. C'est à croire, dira quelqu’un, que dès la fin des visites effectuées par les walis qui se sont succédés à la tête de la wilaya de Béchar, les travaux s’arrêtent. Pour rappel, M. Belkateb Mohamed, le wali de Béchar s'est rendu le 23 octobre 2020 au niveau de cet hôpital qui accuse un grand retard. Apparemment, les travaux de construction sont achevés et les équipements installés. Le seul problème qui empêche sa mise en service est l'absence du réseau d'évacuation des eaux usées. Au moment de la visite effectuée sur les lieux au mois de février 2017 par M. Dziri Toufik, l’ex-wali de Béchar, ce dernier avait ordonné le commencement des travaux de réalisation du réseau d'évacuation des eaux usées sur une longueur de 1150 m. M. Mebarki Mohamed a succédé à Dziri Toufik et M. Belkateb a succédé à M. Mebarki Mohamed. C'est-à-dire que beaucoup d’eau a coulé sous le pont et lorsque M. Belkateb Mohamed s’est enquis sur l’état d’avancement des travaux lancés par Dziri Toufik, il lui a été dit sur place que seul 200 m sur les 1150 ont été creusés. C’est comme si on creusait avec une cuillère, dira quelqu'un. D'autre part, ce réseau d'évacuation des eaux usées se déverse dans l'oued Saoura et posera un problème écologique pour la palmeraie de Kerzaz et des ksour environnants. C'est pour dire que l'étude du site a été défaillante dès le début. En fin de compte, le wali a ordonné l'ouverture des urgences médico-chirurgicales, UMC, de cet hôpital dès le début de cette semaine en attendant le reste. Il faudrait souligner l'importance que revêt l’ouverture du nouvel hôpital de Kerzaz car il se trouve sur la RN6 reliant Béchar à Adrar sur une distance de 602 km et qu'entre ces deux chefs-lieux de wilayas il n'y a pas d'autres hôpitaux.