BECHAR : L’auteur de 4 cambriolages écroué

Les éléments de la 4ème sûreté urbaine à Béchar viennent de mettre fin aux agissements néfastes de l’auteur de 4 cambriolages. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est au cours d’une ronde effectuée à 6h30 pour veiller au respect du confinement que les éléments de la 4ème sûreté urbaine ont interpellé un contrevenant. Les policiers l’ont emmené au siège de la 4ème sûreté urbaine pour prendre les mesures qui s’imposent en pareil cas. L’enquête ouverte a révélé qu’il faisait l’objet de recherches dans 3 affaires de cambriolages qu’il aurait commis dans le secteur et une quatrième dans le secteur de la 1ère sûreté urbaine à Béchar. Le butin de ces vols commis de nuit par escalade a été récupéré. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge lors d’une comparution directe. Ce dernier magistrat l’a placé en détention préventive.