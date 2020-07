BECHAR : Installation du nouveau chef de sûreté de wilaya

M. Moussa Belabès, l’inspecteur régional de la police du sud-ouest à Béchar a procédé, mardi, à l'installation officielle de M. Abdelkrim Mokadem, le nouveau chef de sûreté de wilaya de Béchar en remplacement de M. Nasreddine Djekoub et ce en présence du wali de Béchar, des autorités locales civiles et militaires ainsi que de cadres de la sûreté nationale. D'autre part, l'adjoint du chef de sûreté de wilaya de Béchar, M. Bendouda Bouziane a été nommé et installé officiellement lundi dernier en tant que chef de sûreté de wilaya de Djelfa.