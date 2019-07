BECHAR : Inauguration de nouvelles structures sécuritaires

Monsieur Belabbès Moussa, inspecteur régional de la police du sud-ouest à Béchar, a présidé mardi, en présence des autorités locales civiles et militaires, avec à leur tête le wali et les cadres de la DGSN, la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la 4ème sûreté urbaine à Haï El-Moungar ainsi que le nouveau service régional de l’action sociale et sportive et le service de wilaya de la santé et de l’action sociale et sportive. Ces nouvelles structures visent à améliorer les conditions de travail pour promouvoir le service public dans le volet inhérent à la sécurité et à la prise en charge des préoccupations du citoyen dans cette wilaya, de même que l’entrée en service du nouveau siège de la 4ème sûreté urbaine situé à Haï El-Moungar contribuera à renforcer la 2ème et la 6ème sûreté urbaine en matière de préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le quartier populeux de Debdaba qui constitue à lui seul presque la moitié de la ville de Béchar.