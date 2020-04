BECHAR : Importante saisie de drogues et de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, la BRI et le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar viennent de saisir dans deux opérations distinctes 649 comprimés de psychotropes, 1kg et 235,4 g de kif traité ainsi que 9 fioles de liquide hallucinogène. La première affaire a été traitée par la BRI. Le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar précise qu’elle a exploité un renseignement faisant état qu’un individu a transformé son domicile en lieu de vente de drogues. Les éléments de la BRI ont arrêté deux suspects dont l’un était en possession de 17,4 g de kif traité, d’une somme de 2000 DA et de 3 cutters servant à débiter la drogue en morceaux. L’autre avait sur lui un petit morceau de drogue. La perquisition du domicile indiqué a permis de saisir 118 g de kif traité, 67 comprimés psychotropes de 2 marques différentes et 75 000 DA. Le frère du suspect a été également arrêté en possession de 1,100 kg de kif traité. La deuxième affaire a été traitée par la brigade de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes lors de l’exploitation d’un renseignement qui a conduit à l’arrestation d’un quadragénaire en possession d’une fiole contenant un liquide hallucinogène et une somme de 2 500 DA. La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir 8 autres fioles de liquide hallucinogène et 582 comprimés de psychotropes. Les mis en cause dans ces deux affaires seront présentés en début de semaine par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar.