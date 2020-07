BECHAR : Deux frères écroués pour vente de drogues

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient d’arrêter deux frères suspectés de détention et de vente de drogues et comprimés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état du stockage de drogues et de comprimés psychotropes par un suspect âgé d'une vingtaine d’années que les élément de la BRI ont entrepris une perquisition mandatée de son domicile. Le frère du suspect, un individu âgé de 30 ans, s’est farouchement opposé à cette opération en menaçant les éléments de la BRI avec une épée mais il a vite été maîtrisé. La perquisition a permis de saisir à l'intérieur du domicile cité 42,9 g de kif traité, 253 comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages ainsi que 19 000 DA provenant de ce commerce illicite. Au cours de leur interrogatoire, il s'est avéré que les deux frères trempaient dans la détention et la vente de drogues et comprimés de psychotropes. Le frère âgé a fait l'objet d'un deuxième procès verbal pour entrave à corps constitué au cours de l'exercice de sa fonction et port d'arme prohibée. Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déféré devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur jugement.