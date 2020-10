BECHAR : Deux frères écroués pour trafic de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de présenter aux instances judiciaires deux frères pour stockage et vente de comprimés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est sur la base de l’exploitation d’un renseignement faisant état de deux frères âgés de la vingtaine qui stockaient et vendaient des comprimés de psychotropes au niveau de leur domicile familial. La perquisition mandatée du lieu indiqué par les éléments de la BRI a permis de saisir 79 comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages, deux paires de ciseaux et la somme de 25 000 DA. Ils ont arrêté sur place un des deux frères. Le deuxième a été appréhendé au niveau du centre-ville. Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République.