BECHAR : Deux frères écroués pour trafic de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de présenter aux instances judiciaires trois individus dont deux frères pour stockage et vente de comprimés de psychotropes. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est sur la base de l’exploitation d’un renseignement fiable qu’un individu âgé d'une vingtaine d’années été arrêté à proximité de son domicile familial qui devait faire l'objet d'une perquisition mandatée. Les éléments de la BRI y saisirent 126 comprimés de psychotropes de marques Prégabaline 150 mg et Rivotril 02 mg. Ils ont aussi appréhendé son frère âgé de 20 ans et l'ont soumis à la fouille corporelle d’usage. Ils découvrirent sur lui 6 autres comprimés de marques Prégabaline et Rivotril, une paire de ciseaux et 2000 DA. Au cours de leur interrogatoire, ils balancèrent le nom d’un autre individu âgé lui aussi de 20 ans. La perquisition mandatée du domicile de ce dernier s'est révélée infructueuse. Les enquêteurs n’ont rien trouvé de reprochable chez lui. Ils ont été présentés par devant le juge lors d'une comparution directe. Les deux frères ont été placés en détention préventive tandis que le troisième suspect a été placé sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.