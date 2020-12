BECHAR : Deux frères écroués pour trafic de drogues

Le tribunal de Béchar vient de placer en détention préventive deux frères pour détention et vente de drogues et de comprimés de psychotropes et de placer sous contrôle judiciaire un troisième individu arrêté en leur compagnie. Les faits remontent au moment de l’arrestation d’un suspect à 22h30 mn par les éléments de la 7ème sûreté urbaine à Béchar qui effectuaient une ronde dans leur secteur. La fouille corporelle d’usage du suspect a permis de saisir sur lui 24 g de kif traité et une somme de 16 000 DA. Les policiers ont également interpellé près de ce lieu, deux individus qui ont tenté de fuir sur un motocycle. L’un d’eux qui n’est autre que le frère du suspect arrêté avait sur lui un cutter servant à débiter la drogue en morceaux et une somme de 73 000 DA. La perquisition mandatée par le parquet des domiciles des trois suspects a permis de saisir chez le premier suspect arrêté 199 g de kif traité, une plaquette de comprimés de psychotropes de marque Prégabaline 300 mg renfermant 8 comprimés deux paires de ciseaux et 15 000 DA. Chez son frère, les policiers ont saisi 103,2 g de kif traité et une poudre suspecte pesant 73,8 g dont un échantillon a été envoyé pour analyse au niveau du laboratoire de la police scientifique et technique d’Oran. Les policiers ont également saisi 22 téléphones portables et deux balles pour Kalachnikov. L’opération s’est soldée par la saisie globale de 326,2 g de kif traité, 73,8 de poudre suspecte d’entrer dans le coupage de drogues, 8 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline 300 mg, 22 téléphones portables et 2 balles de Kalachnikov et un motocycle.