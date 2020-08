BECHAR : Deux dealers écroués pour vente de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, la brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de saisir dans deux opérations distinctes 114 comprimés de psychotropes. Le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar précise que pour monter la première opération, la BRI a exploité un renseignement faisant état qu'un individu âgé de 30 ans a transformé son domicile familial en lieu de stockage et de vente de drogues. Les éléments de la BRI ont identifié et arrêté le suspect. La perquisition de son domicile a permis de saisir 90 comprimés psychotropes de marque ‘’Lyrika 150 mg’’ et la somme de 11 000 DA. La deuxième affaire a été traitée par la BRI sur la base de l’exploitation d’un renseignement qui a conduit à l'arrestation du trentenaire indiqué en possession de 14 comprimés de psychotropes de marque ‘’Bromazepam 6 mg’’ et 4 000 DA. La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir 10 comprimés de psychotropes de marque ‘’Rivotril 2 mg’’. Les mis en cause dans ces deux affaires ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive.