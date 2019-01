BECHAR : Des repas périmés servis aux voyageurs du train

Des citoyens se sont approchés de la presse pour dénoncer ce fait qui pourrait mettre en danger les voyageurs auxquels ces repas sont taxés à prix fort sans leur consentement lors de l’achat du billet de voyage. Pour appuyer leurs dires, ils ont invité les journalistes à visionner la vidéo d’un reportage réalisé par la chaîne privée El Bilad et qui a été largement partagé sur Facebook sous le lien. Effectivement on y voit des voyageurs qui diront avoir découvert que la date de péremption était dépassée sur les boites de repas servis à bord du train. L’un d’entre eux dira qu’un passager avait mangé ce qu’on lui a servi sans faire attention. Les voyageurs qui se sont mobilisés ont découvert 15 boites dont le délai de consommation était dépassé. Il soutiendra que le personnel à bord du train lui avait répondu qu’il ne pouvait rien faire et que ce n’était pas de son ressort et que s’il avait à se plaindre, il devait le faire à la gare d’Oran. Est-il concevable, dira-t-il, que je fasse le voyage retour de Béchar à Oran pour déposer plainte au sujet du repas servi ? Un autre voyageur déplorera l’absence de la boite à pharmacie à bord de ce train.