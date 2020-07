BECHAR : Des psychotropes saisis dans un local de cosmétiques

La brigade de recherches et d'investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de saisir des comprimés psychotropes dans un lieu de commerce de produits cosmétiques lors d'une perquisition mandatée. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du stockage et de la vente de comprimés de psychotropes par un individu âgé d'une trentaine d’années au niveau de son magasin de vente de produits cosmétiques que la perquisition mandatée par le parquet de Béchar a été opérée par la BRI au niveau du local indiqué. Les éléments de la BRI ont saisi sur place 50 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline et la somme de 20 millions de centimes provenant de la vente de cette marchandise prohibée. Le mis en cause dans cette affaire a été placé en détention préventive lors d’une comparution directe par devant le tribunal de Béchar.