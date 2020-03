BECHAR : Des jeunes d’Abadla viennent au secours des démunis de Guir Lotfi

Des jeunes de la ville d’Abadla, 84 km au sud du chef-lieu de wilaya de Béchar, ont lancé une initiative caritative sous le slogan « Laissez le couffin se remplir » qui a reçu une large approbation parmi les habitants, en particulier en cette période sensible, et invite à son tour les différents jeunes du pays à participer à pareille opération humanitaire visant à mettre des produits alimentaires de première nécessité aux portes des familles dans le besoin et des pauvres. Ahmed Douki, un coach très connu dans la région de Béchar pour son incitation à œuvrer dans le bien être de la communauté et initiateur de cette opération de solidarité, dira à Réflexion que conformément aux circonstances difficiles que traverse l’Algérie et en raison de l’éclosion généralisée du coronavirus mortel dans le monde, nous avons décidé de créer un trait d’union entre les donateurs bénévoles et les nécessiteux. Il a suffit d’expliquer les motivations de notre campagne pour que les réponses nous viennent de toute part des bénévoles d’Abadla, une ville très connue pour la bienveillance de ses habitants. Chacun a contribué avec ce qu’il voyait nécessaire. Notre rôle a consisté à collecter et à déposer des couffins remplis de dons de première nécessité aux portes des personnes qui sont dans le besoin de la localité de Guir Lotfi. Nous comptons étendre cet élan de solidarité à travers d'autres communes de la région.