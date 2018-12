BECHAR : Des éleveurs observent un sit-in devant la wilaya

Les éleveurs pratiquant le pâturage dans les zones de Grouz, Oum Chegag, Lemratim, Boukaïs et Méridja viennent d’organiser un troisième sit-in devant le siège de la wilaya de Béchar en signe de protestation contre l’application du décret de la wilaya numéro 503 en date du 23 décembre 2006 par le commandant du secteur de Méridja relevant du groupement de la gendarmerie nationale à Béchar. Le décret, diront-ils, met les éleveurs dans l’obligation de ne pas s’approcher de la frontière avec le pays voisin sur une bande limitée à 15 km de large. Ils se demanderont pour quelle raison le dit décret vient d’être mis en application après avoir été mis en stand by pendant 16 ans. Les éleveurs qui pratiquent le pâturage de père en fils sur ces terres ont observé un premier sit-in il y a deux semaines devant le siège de la wilaya, puis un deuxième devant le siège de la daïra d’Abadla et ce troisième devant le siège de la wilaya de Béchar se disent déterminés à ne pas se soumettre à cette mesure qu’ils qualifient d’arbitraire. Ils avaient demandé deux fois de suite mais en vain une entrevue avec le wali de Béchar en tant que président du conseil de sécurité. Puis ils se sont adressés au P/APW qui les a reçus et écoutés et leur a promis d’organiser une rencontre avec le Chef de région militaire.