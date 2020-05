BECHAR : Démantèlement d'un réseau transnational de trafic de drogues

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de démanteler un réseau transnational de trafic de drogues qui tentait d’introduire plus de 80 kg de kif traité vers le nord du pays. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, cette opération d’envergure a été réussie grâce à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état de la présence d’un réseau qui achemine de la drogue vers l’intérieur du pays à partir de la frontière ouest de la wilaya de Béchar. C’est ainsi que le service de la police judiciaire a déployé ses différentes unités opérationnelles qui sont finalement parvenues à arrêter deux individus dont l’âge ne dépasse pas la trentaine et à saisir 80,5 kg, des jumelles de terrain, un véhicule de tourisme et une moto. Les deux mis en cause dans cette affaire seront présentés en début de semaine devant les instances judiciaires.