BECHAR : Démantèlement d'un réseau transnational de trafic de drogues

Le service régional de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de démanteler un réseau transnational de trafic de drogues qui tentait d’introduire près de 5 quintaux et demi de kif traité vers le nord du pays. Selon une source bien informée, cette opération d’envergure a été réussie grâce à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état du déplacement éminent d’une importante quantité de drogue vers le nord à partir de Béchar. C’est ainsi que les forces de police sont parvenues à saisir 5 quintaux, 37 kg et 200 g de kif traité soigneusement dissimulés sous des bottes de foin à bord d’une camionnette de marque Peugeot 404. L’enquête ouverte avec le convoyeur de cette marchandise prohibée a permis d’arrêter les autres membres de réseau transnational de trafic de drogues.