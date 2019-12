BECHAR : Démantèlement d’un réseau transnational de trafic de drogue

La brigade de lutte contre le trafic de drogues relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar vient de démanteler un réseau transnational de trafic de drogue.Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du passage d’une quantité de drogue à travers le territoire de la wilaya que la brigade de lutte contre le trafic de drogues opérant en étroite collaboration avec le secteur opérationnel de la 3ème R.M a arrêté un narcotrafiquant dans les parages de la ville de Béni Ounif, 110 km au nord du chef-lieu de wilaya de Béchar. L’individu arrêté se trouvait en possession de 39,474 kg de kif traité au moment de son arrestation. Au cours de l’enquête, le mis en cause donna les signalements de deux autres membres de ce réseau et du lieu où ils se trouvaient. Une extension de compétence à Maghnia dans la wilaya de Tlemcen a permis aux éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogues d’arrêter les deux suspects signalés et de saisir deux véhicules de tourisme ainsi qu’une somme d’argent dépassant 340 millions de cts servant à l’approvisionnement en drogues à partir de cette ville frontalière devenue par la force des choses une plaque tournante du trafic contrebandier en tous genres. Une fois le dossier bien ficelé, les trois membres de ce réseau ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier les a placés en détention préventive en attendant leur jugement devant le tribunal criminel.