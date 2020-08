BECHAR : Découverte macabre à Djebel Antar

Le corps sans vie d'un jeune homme âgé de 28 ans a été découvert par la gendarmerie nationale à Djebel Antar près de Béchar. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la direction de la protection civile de Béchar, le centre opérationnel de coordination a reçu un appel le 10 août à 12h30 de la part de la gendarmerie nationale pour l’évacuation du corps d'une personne décédée dans une zone difficile d'accès située au niveau de Djebel Antar. Une équipe formée d’un officier et 4 auxiliaires a été dépêchée sur les lieux par la protection civile. L'opération a duré 5 heures. La dépouille mortelle a été évacuée vers la morgue de l'hôpital ‘’Tourabi Boudjémaâ’’ de Béchar. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes et circonstances de ce drame.