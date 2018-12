BECHAR : Découverte d’une cache d’armes et de drogues

Le dernier communiqué de presse de la direction régionale des Douanes à Béchar fait état de la découverte d’une cache d’armes, de munitions et de drogue au cours d’une opération de ratissage combinée entre la douane et les forces de l’ANP opérationnelles dans le désert du Tanezrouft situé au sud de Bordj Badji Mokhtar, le 24 novembre dernier. Le tableau de chasse comprend un fusil mitrailleur de type DP28, une arme d’assaut de type PMAK, trois fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil à répétition, 855 balles de calibre 7.62x54 mm, 11 balles de calibre 7.62x39 mm, un magasin pour le calibre 7.62x54 mm et un autre magasin pour le calibre 7.62x39 mm ainsi qu’une quantité de kif traité d’un pesant global de 71 kg.