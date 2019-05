BECHAR : De un an à 4 ans de prison pour trafic de drogue

Trois dealers viennent d’être condamnés par le tribunal de Béchar lors de comparutions directes à des peines d’un an, de deux ans et de quatre ans de prison ferme assorties d’amendes respectives de deux millions, de deux millions et d’un million de cts pour détention et vente de drogues. Le premier, âgé d’une vingtaine d’années, a été interpellé par la police à Hay Chaâba en possession d’une plaquette de 100 g de kif dissimulée sous son manteau. Le second, un trentenaire, avait transformé son local commercial en lieu de vente de drogues. La fouille corporelle d’usage a permis de saisir sur lui un paquet de cigarettes contenant 28,8 g de résine de cannabis débitée en morceaux prêts à la vente et la somme de 6 millions de cts en différentes pièces et coupures provenant de la vente de cette marchandise prohibée. Le troisième, âgé de 29 ans, avait transformé son domicile en lieu de vente de drogue. La perquisition mandatée du lieu indiqué a permis de saisir 44,17 g de résine de cannabis.