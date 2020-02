BECHAR : De fausses ordonnances pour l’achat de psychotropes

La brigade de recherches et d’interventions, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin aux activités néfastes d’un dealer qui s’approvisionnait en comprimés de psychotropes auprès de pharmacies avec de fausses ordonnances médicales.

Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, l’arrestation de ce dealer a eu lieu au niveau du quartier populeux de Débdaba, suite à l’exploitation d’un renseignement fiable. Les éléments de la BRI ont saisi sur lui 5 comprimés de psychotropes de marque Rivotryl 2mg, une arme blanche de catégorie 6, un flash disk contenant la copie d’une fausse ordonnance médicale non datée, un dateur, un flacon d’encre bleue et 2050 DA provenant de la vente. L’enquête ouverte a révélé que le mis en cause dans cette affaire imprimait des ordonnances médicales à partir de la copie contenue dans le flash disk, y ajoutait la date avec le dateur saisi et s’achetait des comprimés de psychotropes qu’il revendait en milieu juvénile. Il a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge en comparution directe. Ce dernier l’a placé en détention préventive pour faux et usage de faux, possession d’une arme blanche de catégorie 6 sans justification légitime, détention et vente de comprimés de psychotropes.