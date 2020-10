BECHAR : Arrestation des auteurs de 7 voleurs sur motocycles

Dans le cadre des activités des forces de police visant à lutter contre la criminalité et maintenir la sécurité des citoyens et de leurs biens, les éléments du service de la police judiciaire de la 7ème sûreté urbaine de la wilaya de Béchar ont pu mettre fin aux activités néfastes de deux voleurs opérant au niveau de différents quartiers de la capitale du Saoura. Les faits remontent au moment de la réception d’un appel à l’aide de la part de deux jeunes filles qui venaient de faire l’objet de vol à la tire perpétré sur elles par deux jeunes hommes. Les victimes de ce méfait ont signalé que les deux individus qui les avaient délestées de leurs sacs contenant un téléphone portable et une somme d’argent circulaient sur un motocycle et portaient des masques de protection sanitaire pour se cacher les visages. Les policiers qui se sont rendus prestement sur les lieux n’ont pas mis beaucoup de temps pour interpeller dans les parages deux récidivistes âgés de 19 et 21 ans et sur lesquels les objets volés ont été découverts. La perquisition mandatée du domicile de l’un d’entre eux a permis de récupérer 3 téléphones portables volés précédemment. La coordination des efforts avec les différentes sûretés urbaines ont révélé que les mis en cause dans cette affaire font l'objet de recherches pour plusieurs cas de vols similaires dont quatre cas enregistrés au niveau de la 9ème sûreté urbaine, un cas au niveau de la 1ère sûreté urbaine et un autre cas au niveau de la 4ème sûreté urbaine. Leurs différentes victimes les ont reconnus lors de la confrontation. La poursuite de l'enquête a révélé qu’ils faisaient aussi l’objet d’une instruction représentative émise par le procureur de la République au niveau de la 5ème sûreté urbaine pour coups et blessures volontaires, CBV. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar.