BECHAR : Arrestation des auteurs d’un cambriolage

Les éléments de la 1ère sûreté urbaine travaillant en étroite collaboration avec le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar viennent d’arrêter les auteurs d’un cambriolage effectué au niveau d’un local commercial et récupérer tout le butin du vol. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, les faits remontent au 16 mai dernier, date à laquelle une plainte pour cambriolage a été déposée par la victime contre X. Les éléments de la 1ère sûreté urbaine et ceux du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont ouvert une enquête. Ils n’ont pas mis beaucoup de temps pour localiser les auteurs de ce méfait. La perquisition mandatée par le parquet de Béchar du lieu suspect a permis de récupérer 33 téléphones portables de différentes marques d’une valeur globale de plus de 89 millions de centimes, un lap top, un motocycle et les instruments ayant servi au casse. Les mis en cause dans cette affaire seront prochainement présentés près devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar pour constitution d’une bande criminelle, vol par effraction aggravé d’escalade et utilisation de véhicule.