BECHAR : Arrestation de trois voleurs de véhicule

Les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar en étroite collaboration avec les 3ème , 5ème et 8ème sûreté urbaine viennent de démanteler une bande criminelle composée de 3 individus âgés de 20 ans chacun qui ont commis le vol d’un véhicule en agressant de nuit son propriétaire avec une arme blanche de la catégorie 6. L’intervention des forces de l’ordre précitées a eu lieu suite à la plainte déposée au niveau du siège de la sûreté de wilaya de Béchar par un chauffeur de taxi qui disait avoir été agressé par trois individus à 4h30mn du matin. Ces individus se seraient d’abord présentés comme clients puis ils l'ont agressé physiquement et lui ont pris son véhicule sous la menace d’une arme blanche. L’enquête ouverte par les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar en étroite collaboration avec les 3ème , 5ème et 8ème sûreté urbaine a permis d’identifier et d’arrêter un des auteurs de ce méfait et de récupérer le véhicule volé. Ils récupérèrent aussi une des plaques d’immatriculation du véhicule qui a été arrachée pour le camoufler. Le mis en cause balança les noms de ses deux acolytes. Ils furent arrêtés à leur tour dans le courant de la matinée soit quelques heures seulement après leur forfait. Poursuivant les perquisitions des domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi l’arme blanche, une étoffe ayant servi à se couvrir le visage, un gant et trois téléphones portables. La procédure de leur présentation par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar est en cours au moment de l’écriture de ces lignes.