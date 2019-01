BECHAR : Arrestation de 3 auteurs d’un rapt

Une bande de malfaiteurs composée de trois repris de justice a été présentée mardi dernier par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar pour formation de bande criminelle, d’enlèvement sous la menace d’armes blanches, de séquestration, d’atteinte à la vie privée par l’enregistrement et le partage de vidéos sur Facebook, insultes et détention d’armes blanches de la catégorie 6. Selon le contenu du communiqué de presse de la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya de Béchar, la victime des méfaits de cette bande criminelle a porté plainte au niveau de l’unité de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité du service de police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya pour porter plainte contre des inconnus qui l’auraient enlevée sous la menace d’armes blanches, séquestrée, photographiée et filmée et auraient partagé les vidéos ainsi enregistrées sur des pages de Facebook. Une fois informé sur les faits, le procureur de la République près le tribunal de Béchar aurait ordonné l’ouverture d’une enquête pour l’arrestation de cette bande criminelle. Les investigations entreprises par l’unité de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité ont permis à identifier les possesseurs de comptes sur Facebook et à déterminer avec exactitude les lieux de leur présence. La coordination avec les éléments de la 5ème sûreté urbaine de Béchar aurait permis leur arrestation et la saisie d’armes blanches de la catégorie 6 ainsi que de 2 comprimés de psychotropes. La perquisition mandatée par le procureur de la République des téléphones portables des mis en cause dans cette affaire a permis d’y retrouver des photos et des enregistrements vidéos de la victime. Le communiqué précise que les trois mis en cause dans cette affaire auraient été condamnés précédemment dans des affaires liées aux agressions et vols sous la menace.