BECHAR : Arrestation d'un individu faisant l'objet de mandats d’arrêt

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre fin à la cavale d'un dangereux criminel recherché dans de nombreuses affaires pénales. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la présence suspecte d'un individu recherché pour son implication dans de nombreuses affaires criminelles que les éléments de la BRI secondés par leurs collègues de la brigade de protection de l'enfance et des personnes vulnérables se sont rendus sur les lieux et arrêter le suspect âgé de 20 ans. Au moment de son arrestation, il était en possession d'un grand couteau au manche en bois et de 2 comprimés de psychotropes de marque ‘’Azépamine 10 mg’’. A la fin des procédures judiciaires, le mis en cause a été présenté près devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar pour le détournement d'une mineure avec incitation à la débauche suivie d'actes de violences volontaires, et détention illégale de comprimés de psychotropes pour consommation personnelle obtenus avec une fausse ordonnance et possession d'une arme blanche prohibée de 6ème catégorie. Le procureur l'a déféré devant le juge lors d'une comparution directe. Ce dernier magistrat l'a placé en détention préventive en attendant son jugement.