BECHAR : Arrestation d’un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt

Les agents du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont pu arrêter un suspect en cours d'examen en vertu de plusieurs ordonnances judiciaires. Selon le communiqué de presse, c’est suite à l'exploitation d'informations confirmées en coordination entre la permanence centrale de la sûreté de wilaya de Béchar et la sûreté de daïra de Lahmar, sur l'existence d'un suspect dans un précédent judiciaire recherché par des ordonnances judiciaires dans les cas de diverses agressions perpétrées dans le nord-ouest du pays, que la brigade de recherches et d’investigations, BRI, a arrêté le suspect dans la matinée du dimanche 20 octobre. Le suspect, un repris de justice âgé d’une quarantaine d’années, a été emmené au service de la police judiciaire pour être soumis à la procédure d’identification en vigueur. Le SIRPAL autrement dit système d'identification et de recherches de la police algérienne a révélé que le suspect fait l’objet d'un mandat d'arrêt et de deux ordres de recherches dans des affaires de formation d'une association de malfaiteurs et de diverses affaires de voies de fait émis par les autorités judiciaires compétentes de la wilaya de Tlemcen. Après avoir achevé toutes les procédures judiciaires nécessaires, le suspect a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui a émis une ordonnance de son transfert devant les autorités judiciaires de la wilaya de Tlemcen.